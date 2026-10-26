Fútbol Local: Embajadores recibió la copa en Sub21

Dirigentes de la Liga de Fútbol de Olavarría entregaron las distinciones a Embajadores que se adjudicó el campeonato del Torneo “Juan Domingo Marinangeli” en la categoría Sub21.

En la previa del partido entre Embajadores y El Fortín que cerró la competencia, las autoridades liguistas hicieron entrega de la copa y las medallas.

La entrega estuvo a cargo del vicepresidente de la LFO, Pablo Palahy con la compañía de los dirigentes Héctor Aller y Rubén Novillo.

Además, hubo felicitaciones por parte del “Fortinero” que reconociendo al flamante campeón realizó el tradicional “pasillo de campeón”.