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Fútbol Local: Embajadores recibió la copa en Sub21

En la jornada del último domingo, Embajadores recibió la copa de campeón luego de la consagración en la categoría Sub21.

Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 14:36
Foto: Prensa LFO

Por Redacción

Dirigentes de la Liga de Fútbol de Olavarría entregaron las distinciones a Embajadores que se adjudicó el campeonato del Torneo “Juan Domingo Marinangeli” en la categoría Sub21.

En la previa del partido entre Embajadores y El Fortín que cerró la competencia, las autoridades liguistas hicieron entrega de la copa y las medallas.

La entrega estuvo a cargo del vicepresidente de la LFO, Pablo Palahy con la compañía de los dirigentes Héctor Aller y Rubén Novillo.

Además, hubo felicitaciones por parte del “Fortinero” que reconociendo al flamante campeón realizó el tradicional “pasillo de campeón”.

 

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