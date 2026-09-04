Este sábado, una nueva edición de “Mercados Bonaerenses”

Este sábado 5 de septiembre en la Casa del Bicentenario, Bolívar y Cerrito, se desarrollará una nueva edición de Mercados Bonaerenses, de 9 a 13, con la participación de productores locales.

Desde la Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, indicaron que se comercializarán panificados dulces y salados, bebidas, quesos, plantas y plantines, miel, verduras y productos sin tacc, alfajores artesanales, huevos, alimentos agroecológicos, productos de pastelería, dulces artesanales e infusiones.

En esta edición no estarán los camiones de pastas, lácteos y pescados.

El Programa “Mercados Bonaerenses” pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.

