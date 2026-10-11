Falleció Toti Barbosa, un símbolo del ciclismo en Olavarría

El ciclismo de Olavarría está de luto. Héctor José “Toti” Barbosa, uno de los grandes dirigentes y organizadores de la historia deportiva de la ciudad, falleció a los 94 años y dejó un legado que trasciende las competencias que supo impulsar a lo largo de décadas.

Su nombre quedó ligado a algunas de las pruebas más importantes del calendario ciclístico bonaerense. Entre ellas sobresale el Gran Premio Santa Elena, una competencia que organizó durante más de cincuenta años en homenaje a su madre, Elena Broglia de Barbosa, y que alcanzó una importante repercusión a nivel nacional.



Pero su aporte no se limitó a ese tradicional evento. Barbosa también estuvo detrás de carreras emblemáticas como la Doble La Madrid, la Doble Laprida, la Doble Tandil y la Doble Bolívar, además de organizar grandes premios en reconocimiento a numerosos deportistas olavarrienses.

Con su trabajo, dedicación y pasión, contribuyó al crecimiento del ciclismo y a consolidar a Olavarría como escenario de importantes encuentros de la disciplina. Su figura se convirtió en una referencia para varias generaciones vinculadas al deporte de las dos ruedas.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento "C", este domingo hasta las 23 horas y mañana desde las 7:30, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz, este lunes a las 9:30.

Una vida entre bicicletas

La pasión de “Toti” por el ciclismo también tuvo su expresión en el ámbito comercial. La bicicletería Santa Elena, otro de los símbolos de su trayectoria, formó parte de la vida cotidiana de la ciudad durante décadas.

El histórico comercio abrió sus puertas en 1953 y su nombre fue elegido en homenaje a su madre. “Todas las madres son santas, por eso le puse Santa Elena”, había recordado Barbosa ante medios olavarrienses.

Desde sus comienzos, Barbosa estuvo rodeado de bicicletas. Su vínculo con ellas nació cuando era muy chico y, con el paso de los años, la experiencia y el conocimiento que adquirió en el rubro le valieron un apodo que reflejaba su oficio: “El doctor de las bicicletas”.

A principios de este año, la tradicional bicicletería celebró un nuevo aniversario, con siete décadas de atención al público y una historia estrechamente ligada a la de su titular.

La partida de Toti Barbosa deja una profunda huella en el ciclismo olavarriense. Su legado permanecerá en las competencias que organizó, en las historias que ayudó a construir y en el recuerdo de quienes compartieron su pasión por las bicicletas y el deporte.