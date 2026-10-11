Miles de personas pasaron por la Feria del Libro y Festival del Libro

La 30º Feria del Libro y el 5º Festival del Libro que se desarrollaron durante los últimos dos fines de semana en el Centro Cultural “San José” tendrá como gran cierre la presentación de Alejandra Kamiya, Dolores Reyes y Ariel Staltari.



Con una gran oferta de decenas de librerías de la Ciudad, con títulos a precios reducidos y una enorme diversidad de géneros literarios, miles de personas disfrutaron durante todas las jornadas del evento organizado por el Municipio y las librerías locales. Además, hubo charlas, exposiciones, talleres, actividades recreativas y música en vivo.



A las 19 se presentará la escritora Alejandra Kamiya, a las 20 hará lo propio Dolores Reyes y el final estará a cargo del actor y guionista Ariel Staltari, desde las 21. La entrada es libre y gratuita.

