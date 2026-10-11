El Programa “Barrio por Barrio” estará en AOMA

El Programa “Barrio por Barrio” continúa recorriendo los distintos puntos del Partido, acercando la gestión de trámites municipales y las respuestas de consultas vinculadas a servicios brindados desde la comuna.



En esta ocasión será el turno del barrio AOMA, por lo los vecinos de ese punto de la ciudad y sectores linderos podrán acercarse el próximo miércoles, desde las 10 y hasta las 13, a la Sociedad de Fomento Von Bernard, ubicada sobre Barcalá entre General Paz y Coronel Suárez.



Ese sitio funcionará como punto de encuentro y atención por parte de distintas áreas municipales, por lo que se convoca a vecinos y vecinas a aprovechar la posibilidad de poder llevar a cabo la gestión de trámites y consultas cerca de su domicilio.



A la par, desde ese sitio saldrá además un operativo “puerta a puerta” que recorrerá el barrio, con el objetivo de informar acerca de servicios y evacuar inquietudes, como así también relevar planteos y necesidades.



Además, como sucede en cada edición, se contará con la participación de las empresas concesionarias de servicios públicos para el Municipio, como es el caso de Transporte Malvinas y Coopelectric, que realizarán labores de mantenimiento junto a equipos de trabajo municipales.

