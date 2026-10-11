Informacion General

El Programa “Barrio por Barrio” estará en AOMA

Será el próximo miércoles en la Sociedad de Fomento “Von Bernard” desde las 10. Los vecinos podrán realizar diversos trámites municipales, acceder a información y realizar consultas.

Domingo, 11 de octubre de 2026 a las 16:10

Por Redacción

El Programa “Barrio por Barrio” continúa recorriendo los distintos puntos del Partido, acercando la gestión de trámites municipales y las respuestas de consultas vinculadas a servicios brindados desde la comuna.


En esta ocasión será el turno del barrio AOMA, por lo los vecinos de ese punto de la ciudad y sectores linderos podrán acercarse el próximo miércoles, desde las 10 y hasta las 13, a la Sociedad de Fomento Von Bernard, ubicada sobre Barcalá entre General Paz y Coronel Suárez.


Ese sitio funcionará como punto de encuentro y atención por parte de distintas áreas municipales, por lo que se convoca a vecinos y vecinas a aprovechar la posibilidad de poder llevar a cabo la gestión de trámites y consultas cerca de su domicilio.


A la par, desde ese sitio saldrá además un operativo “puerta a puerta” que recorrerá el barrio, con el objetivo de informar acerca de servicios y evacuar inquietudes, como así también relevar planteos y necesidades.


Además, como sucede en cada edición, se contará con la participación de las empresas concesionarias de servicios públicos para el Municipio, como es el caso de Transporte Malvinas y Coopelectric, que realizarán labores de mantenimiento junto a equipos de trabajo municipales.
 

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