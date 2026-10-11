Olavarría en el ranking de las Ciudades formadoras de basquetbolistas

Olavarría es una de las ciudades que más jugadores profesionales aportan al básquet argentino, según analizó un especialista.

El profesional realizó un listado de ciudades que aportan basquetbolistas a las Liga Nacional, Liga Argentina y Liga Federal y Olavarría, se ubica dentro del Top15.

Representado por la Asociación de Básquet de Olavarría, la Ciudad tiene -en la actualidad- más de una veintena de jugadores en las tres categorías principales del básquet argentino y se ubica en la 13° colocación del listado que encabeza el AMBA con un centenar. Resistencia con 51 y Rosario con 49, completan el podio.

Mariano Marina, Alejandro Diez y Bruno Sansimoni son los representantes locales en la Liga Nacional donde también se encuentran Facundo Mariano y Gonzalo Aman (que no son incluidos por sumar menos de 5 minutos por partido). Además, según el informe del analista, hay 4 jugadores en Liga Argentina y 16 en la Liga Federal.

Por último, el estudio de Martín Benavídez resaltó las entidades formadoras de los deportistas. Racing lidera el ranking local aportando 8 jugadores, Estudiantes y Ferro suman 5, pero también han formado Pueblo Nuevo y El Fortín.

Fuente: Martín Benavídez