En el Ricardo Sánchez empataron y el Pedro Iriart Legorburu ganó San Martín

La Liga de Fútbol de Olavarría sigue adelante con la competencia oficial para Primera División y fue con duelo en el Ricardo Sánchez en uno de los pendientes y un cotejo de la 10° fecha.

En el Ricardo Sánchez, El Fortín y Estudiantes igualaron sin goles en un discretísimo partido con pocas situaciones y alguna pierna fuerte.

Había intentado más el "Fortinero" que dominó la pelota y las intenciones, pero fue el "Bata" el que tuvo las más claras.

Abentin y Pelaytay no pudieron con Piecenti que respondió a dos violentos remates, cuando ya se habían jugado los 90' reglamentarios.

Segundos antes, Bianciotto había tenido la más clara de El Fortín, pero su disparo se fue apenas afuera, pero terminó siendo igualdad en el duelo suspendido por malas condiciones climáticas y que correspondía a la 9° fecha.

Por otro lado, en el Pedro Iriart Legorburu, San Martín venció 1 a 0 a Sierra Chica en el enfrentamiento que abrió la 10° fecha de la competencia local. Tomás Palacios marcó el gol del "León Serrano".

Síntesis El Fortín – Estudiantes:

Estadio: Ricardo Sánchez

Árbitro: Adrián Deber

El Fortín (0): Facundo Piecenti; Nicolás Lareu, Uriel Ruiz, Hugo Larregina (M. Alberca), Agustín Ruppel; Mateo Guevara, Alen Leal (T. Veneciano), Ibrahim Riva (J. Lucio), Martín Ferreyra (F. Carneri); Alejandro Bianciotto, Lautaro Marín. DT- Miguel Diorio

Estudiantes (0): Ramiro Biscardi; Enzo Leguizamón (B. Zalazar), Manuel Garrido, Diego San Julián, Elías Errobidart; Gerónimo Candia, Juan Areco, Franco Vignale (F. Peralta), Bruno Peralta (R. Garro); Juan Masson (M. Abentin), Joaquín Stular (G. Pelaytay). DT- Mauricio Peralta

Amonestados: Lareu, Bianciotto (EF); Candia, Vignale (CAE)

Expulsados: Guevara (EF); Areco (CAE)

Goles: no hubo