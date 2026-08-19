Volvió el ciclismo a Azul y ganaron olavarrienses

El Club Ciclista Azuleño organizó un multitudinario festival el pasado domingo y entre la nutrida presencia olavarriense, hubo victorias.

En el óvalo de la vecina localidad hubo un importante evento regional que consagró a Ludmila Posse y Bautista Sequeira en el primer lugar del podio en las categorías principales.

Además, se consagraron Miguel Barzola y Jorge Olmedo en sus divisiones.

Los resultados:

Principiantes:

1° Sayago Alonso de Alvear

2° Delgado Matías de Las Flores

3° Baccilotte Cristian de Tapalqué

4° Moyano Diego de Azul

5° Trueba Diego de Azul

6° Roldán Carlos de Azul

7° Iacomella Mario de Loma Negra

Promocionales

1° Bibbo Ezequiel de Balcarce

2° Tolosa Javier de Saladillo

3° Azimonti Ezequiel de Azul

4° Gómez Diego de Mar del Plata

5° Canosa Osvaldo de Tapalqué

6° Roldán Agustín de Mar del Plata

7° Machado Tomas de Saladillo

8° Hein Julián de Tandil

9° Ruiz Lorenzo de Tapalqué

10° Ponce de León Lucas de Tapalqué

Máster D

1° Barzola Miguel de Olavarría

2° Tolosa Carlos de Saladillo

3° Vargas Miguel de Ayacucho

4° Tanzi Walter de Ayacucho

5° Lucio Javier de Saladillo

Máster E

1° Olmedo Jorge de Olavarría

2° Arrozeres Pedro de Tandil

3° Juárez Pedro de Azul

Damas

1° Posee Ludmila de Olavarría

2° Barra Luján de Tapalqué

3° Torres Nancy de Saladillo

4° Pagano Selva de Rauch

5° Hernández Lucrecia de Olavarría

Máster B

1° Rainieri Enrique de Gral. Belgrano

2° Gómez Federico de Tapalqué

3° Di Giorgio Jorge de Buenos Aires

4° Salmón Mariano de Cañuelas

5° Amantegui Martín de 9 de Julio

Máster C

1° Di Giorgio Jorge de Buenos Aires

2° Salmón Mariano de Cañuelas

3° Amantegui Martín de 9 de Julio

Máster A y Juniors

1° Contreras Braian de Tapalqué

2° Moyano Jonathan de Otamendi

3° Trabela Darío de Tandil

Élite

1° Sequeira Bautista de Olavarría

2° Contreras Braian de Tapalqué

3° Sequeira Theo de Olavarría

4° Sagardoy Emiliano de Saladillo

5° Moyano Jonathan de Otamendi