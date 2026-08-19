Ciclismo

Volvió el ciclismo a Azul y ganaron olavarrienses

Ludmila Posse y Bautista Sequeira se quedaron con las victorias en las categorías principales del Festival de Ciclismo que tuvo lugar en el velódromo de Azul. Hubo festejos en otras divisionales.

Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 20:38

Por Redacción

El Club Ciclista Azuleño organizó un multitudinario festival el pasado domingo y entre la nutrida presencia olavarriense, hubo victorias.

En el óvalo de la vecina localidad hubo un importante evento regional que consagró a Ludmila Posse y Bautista Sequeira en el primer lugar del podio en las categorías principales.

 

 

Además, se consagraron Miguel Barzola y Jorge Olmedo en sus divisiones.

Los resultados:

Principiantes:
1° Sayago Alonso de Alvear
2° Delgado Matías de Las Flores
3° Baccilotte Cristian de Tapalqué
4° Moyano Diego de Azul
5° Trueba Diego de Azul
6° Roldán Carlos de Azul
7° Iacomella Mario de Loma Negra

Promocionales
1° Bibbo Ezequiel de Balcarce 
2° Tolosa Javier de Saladillo 
3° Azimonti Ezequiel de Azul
4° Gómez Diego de Mar del Plata 
5° Canosa Osvaldo de Tapalqué 
6° Roldán Agustín de Mar del Plata
7° Machado Tomas de Saladillo 
8° Hein Julián de Tandil 
9° Ruiz Lorenzo de Tapalqué 
10° Ponce de León Lucas de Tapalqué 

Máster D 
1° Barzola Miguel de Olavarría 
2° Tolosa Carlos de Saladillo
3° Vargas Miguel de Ayacucho
4° Tanzi Walter de Ayacucho 
5° Lucio Javier de Saladillo

Máster E 
1° Olmedo Jorge de Olavarría 
2° Arrozeres Pedro de Tandil 
3° Juárez Pedro de Azul

Damas 
1° Posee Ludmila de Olavarría 
2° Barra Luján de Tapalqué 
3° Torres Nancy de Saladillo 
4° Pagano Selva de Rauch
5° Hernández Lucrecia de Olavarría 

Máster B
1° Rainieri Enrique de Gral. Belgrano 
2° Gómez Federico de Tapalqué 
3° Di Giorgio Jorge de Buenos Aires
4° Salmón Mariano de Cañuelas
5° Amantegui Martín de 9 de Julio 

Máster C
1° Di Giorgio Jorge de Buenos Aires
2° Salmón Mariano de Cañuelas 
3° Amantegui Martín de 9 de Julio 

Máster A y Juniors
1° Contreras Braian de Tapalqué 
2° Moyano Jonathan de Otamendi 
3° Trabela Darío de Tandil 

Élite 
1° Sequeira Bautista de Olavarría 
2° Contreras Braian de Tapalqué 
3° Sequeira Theo de Olavarría 
4° Sagardoy Emiliano de Saladillo 
5° Moyano Jonathan de Otamendi

 

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