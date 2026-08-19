Volvió el ciclismo a Azul y ganaron olavarrienses

El Club Ciclista Azuleño organizó un multitudinario festival el pasado domingo y entre la nutrida presencia olavarriense, hubo victorias.
En el óvalo de la vecina localidad hubo un importante evento regional que consagró a Ludmila Posse y Bautista Sequeira en el primer lugar del podio en las categorías principales.
Además, se consagraron Miguel Barzola y Jorge Olmedo en sus divisiones.
Los resultados:
Principiantes:
1° Sayago Alonso de Alvear
2° Delgado Matías de Las Flores
3° Baccilotte Cristian de Tapalqué
4° Moyano Diego de Azul
5° Trueba Diego de Azul
6° Roldán Carlos de Azul
7° Iacomella Mario de Loma Negra
Promocionales
1° Bibbo Ezequiel de Balcarce
2° Tolosa Javier de Saladillo
3° Azimonti Ezequiel de Azul
4° Gómez Diego de Mar del Plata
5° Canosa Osvaldo de Tapalqué
6° Roldán Agustín de Mar del Plata
7° Machado Tomas de Saladillo
8° Hein Julián de Tandil
9° Ruiz Lorenzo de Tapalqué
10° Ponce de León Lucas de Tapalqué
Máster D
1° Barzola Miguel de Olavarría
2° Tolosa Carlos de Saladillo
3° Vargas Miguel de Ayacucho
4° Tanzi Walter de Ayacucho
5° Lucio Javier de Saladillo
Máster E
1° Olmedo Jorge de Olavarría
2° Arrozeres Pedro de Tandil
3° Juárez Pedro de Azul
Damas
1° Posee Ludmila de Olavarría
2° Barra Luján de Tapalqué
3° Torres Nancy de Saladillo
4° Pagano Selva de Rauch
5° Hernández Lucrecia de Olavarría
Máster B
1° Rainieri Enrique de Gral. Belgrano
2° Gómez Federico de Tapalqué
3° Di Giorgio Jorge de Buenos Aires
4° Salmón Mariano de Cañuelas
5° Amantegui Martín de 9 de Julio
Máster C
1° Di Giorgio Jorge de Buenos Aires
2° Salmón Mariano de Cañuelas
3° Amantegui Martín de 9 de Julio
Máster A y Juniors
1° Contreras Braian de Tapalqué
2° Moyano Jonathan de Otamendi
3° Trabela Darío de Tandil
Élite
1° Sequeira Bautista de Olavarría
2° Contreras Braian de Tapalqué
3° Sequeira Theo de Olavarría
4° Sagardoy Emiliano de Saladillo
5° Moyano Jonathan de Otamendi