Erripa ganó el GP Pieraccini en la reinauguración del velódromo de Venado Tuerto

Nehuén Erripa tuvo una destacada actuación en Venado Tuerto y se quedó con el Gran Premio Pieraccini, competencia de pista que tuvo como escenario la reinauguración del velódromo de la ciudad, que permanecía sin actividad desde hacía ocho años.



La jornada estuvo destinada a las categorías Elite, que afrontaron dos carreras con vueltas puntuables. El resultado final se determinó mediante la suma de los puntos obtenidos en ambas competencias, por lo que el ganador surgió de la clasificación acumulada.



Erripa tuvo una actuación perfecta y ganó las dos carreras disputadas, logrando así la mayor cantidad de puntos y quedándose con el triunfo general del Gran Premio Pieraccini.



La competencia correspondió a la especialidad ciclismo de pista, disciplina que se desarrolla sobre un velódromo con bicicletas específicas que, de acuerdo con el reglamento, no cuentan con cambios ni frenos.



El triunfo tuvo además un significado especial por el contexto de la jornada, ya que permitió celebrar el regreso de las competencias al velódromo de Venado Tuerto luego de ocho años sin actividad y para Erripa, fue el regreso a las competencias nacionales tras su paso por Europa.