“Nievas Corre” tuvo un exitoso estreno en el calendario

Se completó la 1° edición de “Nievas Corre” organizada por División San Martín y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría con nutria presencia de atletas en las dos distancias.

Colonia Nievas tuvo su fiesta atlética con más de un centenar de atletas en la prueba sobre 7 y 14 kilómetros. Hubo premios en efectivo a los ganadores, sorteos y stands en las inmediaciones de la Avenida del Volga donde se ubicó el globo de largada y llegada.

La victoria en la categoría principal fue Leonardo Landaburu y fue escoltado por Lucas Martín y Ezequiel Magallane. Luciano Sosa y Diego Ortiz completaron el Top5.

Por el lado, de las Damas, Noelia Romeo de Tandil fue la primera en cruzar la meta y la acompañaron en el podio Laura Trumpio, Yanina Clark de Laprida, Fátima Pezoa y Florencia Juárez.

Además, en la distancia de 7K, Nicolás Pezet Paz ganó la prueba de Caballeros con Miqueas Núñez y Bruno Pezet Paz como escoltas y en Damas, Estrella Suárez fue la primera en cruzar el globo con Valentina Martín y Estefanía Pandolfo como compañeras de podio.