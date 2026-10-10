Por las lluvias, suspendieron la Prost!

Se suspendió la edicion de la Prost!, el evento cervecero que estaba programado para desarrollarse durante este fin de semana, debido a las persistentes lluvias que afectan a la ciudad.

La continuidad de las precipitaciones, sumada a los pronósticos meteorológicos para las próximas horas, motivó la decisión, que fue acordada con el resto de los organizadores de la propuesta.

Asimismo, se comunicó que próximamente se dará a conocer la nueva fecha de realización del evento.

La medida se suma a la suspensión de otras actividades previstas para este sábado. Por las mismas condiciones climáticas, también quedaron canceladas la salida de “Aventura con Historia” y la Feria por el Día de la Madre, que iba a realizarse en la Casa del Bicentenario.

De esta manera, las condiciones meteorológicas obligaron a modificar la agenda de propuestas recreativas y culturales previstas para el fin de semana en Olavarría.

