Liga Pre-Federal: Estudiantes ganó y es puntero, Pueblo Nuevo volvió a perder

La competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet completó la primera ronda y fue con las presentaciones de Estudiantes y Pueblo Nuevo.

En Mar del Plata, Estudiantes venció 104 a 58 a Kimberley y cerró la primera ronda como líder con 5 triunfos y una única derrota. Mateo Rincón con 24 puntos fue el máximo anotador del partido.

Dominador de principio a fin, el “Bataraz” aprovechó la poca certeza ofensiva del “Dragón” que extrañó en demasía a Lofrano y se aseguró la victoria mucho antes del final de los cuatro parciales.

El equipo de Iglesias tuvo minutos para toda la plantilla y el aporte goleador de 11 de sus 12 jugadores para cerrar la primera ronda de la mejor manera.

Por otro lado, Pueblo Nuevo sumó una nueva derrota al caer 93 a 44 ante Independiente en el Duggan Martignoni.

Nunca tuvo chances el equipo olavarriense en el gimnasio tandilense y sumó su quinta derrota sobre seis presentaciones.

Síntesis Kimberley – Estudiantes:

Estadio: Valentín Pérez

Árbitros:

Kimberley (58): Del Valle (0), Genga (3), Degue (12), Mayorca (10), Leal Bonavetti (7) -FI- Fernández Fiol, T. (2), Fernández Fiol, U. (3), Daconte (3), Arenal (0), García (0), Alí (6), García (12). DT- Mateo González Simaz

Estudiantes (104): Rincón (24), Dilascio, S. (9), Piccinelli (11), Arese (18), Rivero (10) -FI- Marin, F. (10), Masson (11), Silveyra (0), Marín, L. (9), Dilascio, L. (2). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 09 – 18; 24 – 44; 35 – 74 y 58 – 104