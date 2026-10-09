Zubillaga cerró su temporada europea en República Checa

Cristian Zubillaga fue parte de la 78° edición del “Casco de Oro” en Pardubice en lo que fue su última presentación en Europa antes de su regreso al país para la temporada veraniega.

En la carrera de speedway más antigua de Europa, Zubillaga finalizó en el puesto 29º de la clasificación general, certamen donde se impuso Jan Kvěch de República Checa.

El olavarriense que a través de sus redes sostuvo que “fue una carrera impresionante”, compitió en el Grupo 1 de las fases eliminatorias y logró sumar 4 puntos que no le permitieron el pase a las Semifinales donde avanzaban los tres primeros de grupo, pero que le valieron mucha experiencia internacional.