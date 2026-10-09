La economía bonaerense entró en recesión y anticipa el dato nacional

La actividad económica de la provincia de Buenos Aires registró en septiembre una caída de 1,2% respecto del mes anterior y de 0,9% en la comparación interanual, lo que implica que ingresó en “recesión técnica” ya que acumula dos trimestres seguidos de contracción.

Los datos que marcan la recesión bonaerense surgen de un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia que indica que la actividad acumuló entre enero y septiembre una contracción promedio de 0,3% en relación con el mismo período de 2025 y se ubicó 2,1% por debajo del nivel observado en diciembre del año pasado.

El relevamiento también permitió completar la estimación del tercer trimestre de 2026, que cerró con una caída de 1,6% frente al trimestre anterior. Esta variación se suma al retroceso de 0,4% registrado durante el segundo trimestre, por lo que la economía bonaerense acumuló dos trimestres consecutivos de contracción.

La novedad puede anticipar al escenario nacional, donde también existe la posibilidad de una recesión técnica luego de que el Indec reportara un desplome del 2,9 en el Estimador Mensual de Actividad Económica de julio respecto de junio, el retroceso más pronunciado desde la pandemia.

Tras la decisión, la mayoría de los economistas y las consultoras -incluso las que participan del Reporte de Expectativas de Mercado del Banco Central- interpretaron que el dato anticipa que la economía nacional entrará formalmente en recesión técnica cuando se conozcan los números oficiales del tercer trimestre.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó públicamente la precisión de las mediciones del INDEC, argumentando que el indicador desestacionalizado genera "ruido" y no refleja con exactitud la realidad económica de la calle debido a la volatilidad de factores.

En ese contexto, el dato que difundió en Banco Provincia -contenido en un indicador inteligente desarrollado este año llamado Pulso PBA- consolida la mirada de que la economía nacional está en recesión y que solo resta que lo confirmen las estadísticas del INDEC.

Sector por sector

A nivel sectorial, el estudio del Banco provincia indica que la industria manufacturera fue el principal factor detrás de la caída interanual de septiembre, con una baja de 2,1%.

También incidieron negativamente el comercio (-3,5%) y el sector de transporte y comunicaciones (-2,3%). Por su parte, la intermediación financiera mostró la mayor contracción relativa, con una caída de 8,3% interanual y tres meses consecutivos de resultados negativos.

En contraste, el sector agropecuario volvió a funcionar como principal sostén de la actividad provincial al exhibir un crecimiento de 3,5% interanual. También se destacaron la pesca, con una expansión de 19,7%, y la explotación de minas y canteras, que avanzó 12,4% respecto de septiembre de 2025.

¿Qué es el indicador PulsaBA?

Si bien está diseñado para medir específicamente la actividad económica de la provincia de Buenos Aires, el volumen y la composición de la matriz productiva bonaerense hacen que PulsoPBA permita identificar dinámicas que guardan relación con las observadas en la economía nacional. “En ese sentido, el indicador constituye un complemento del EMAE elaborado por INDEC, aportando una lectura de alta frecuencia sobre el desempeño de la principal economía provincial del país”, indicó el Banco en un comunicado.