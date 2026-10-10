Boxeo: Kuhn, el único local que festejó en el “Triple Fondo”

En el salón de fiestas de El Fortín, con la organización de Carlos López y la fiscalización de la Comisión Municipal, hubo un nuevo festival de boxeo con mucha presentación olavarriense.

Finalmente fueron una docena de púgiles locales lo que se subieron al cuadrilátero “Fortinero” con seis festejos, un empate y cinco caídas.

En la pelea estelar de la programación hubo duelo olavarriense donde festejó Tomás Kuhn de Oto Box que derrotó en las tarjetas a Erik Tobio de Matadero Box siendo el único representante local en festejar.

El triple fondo, previamente, había tenido derrotas para Junior Bargas de Matadero Box y de Facundo Farías de la Escuela Municipal.

El espectáculo, que tuvo la disputa de cinco cinturones AMBAPA pensando en la clasificación a la Súper Champions, tuvo festejos para Santiago Pedernera de Tito Videla Box, Emilio Barrios de Pendas Box, Rodrigo Vázquez y Michael Digeronimo de FB Box y Diego Requena de Matadero Box.

Lautaro Parra de FB Box no pudo en la pelea inaugural de la noche y en el único duelo femenino, Martina Ottogalli no pudo repetir lo hecho en Tandil y sumó la quinta derrota de la noche para Olavarría.

Por último, hubo empate para Ian Acuña de FB Box y triunfos para Mauro Cardarelli de Las Flores y Santiago Galván de Tandil en las dos peleas sin presencia local.

Los resultados:

Lautaro Parra (FB Box) no pudo ante Valentin Castañares (Azul Athletic)

Santiago Pedernera (Tito Videla Box) venció a Franco Maciel (Las Flores)

Ian Acuña (FB Box) empató con Lautaro Burgos (Azul)

Emilio Barrios (Pendas Box) le ganó a Tomás Uvilla (Uvi Box)

Mauro Cardarelli (Las Flores) se impuso a Bruno Martínez (La Matanza)

Rodrigo Vázquez (FB Box) derrotó a Mateo Gaitan (Azul)

Tiziano Costa (Punta Alta) no pudo con Santiago Galván (Tandil)

Martina Ottogalli (FB Box) cayó ante Sharon Dobal (Tandil)

Diego Requena (Matadero Box) festejó ante Ismael Dominguez (Tandil)

Michael Digeronimo (FB Box) ganó a Leandro Arce (La Matanza)

Triple fondo

Junior Bargas (Matadero Box) cayó con Lucas Leonardi (Tandil)

Facundo Farias (Escuela Municipal de Box) cedió el cinturón ante Joaquin Cardarelli (Las Flores)

Erik Tobio (Matadero Box) perdió ante Tomas Kuhn (Oto Box)