Bochas: culminó el Oficial de Segunda y hubo Regional de “Arrimemos al Chico”

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con su calendario y fue con la definición de un nuevo Torneo Oficial y la presencia en un importante certamen regional.

El pasado fin de semana, una importante delegación de deportistas en formación viajó a General Alvear para ser parte de la 9° edición de la Etapa Regional de “Arrimemos al Chico”.

En instalaciones del Club Deportivo, se reunieron equipos de General Alvear, Olavarría y Azul en las categorías Sub9 y Sub12. Por la Ciudad participaron Aymara Arce Arce Losardo y Juliana Notararigo en Sub9 y en Sub12 estuvieron Stefano Orradre, Sebastián Inocencia, Francisco Toledo, Camilo Doucede, Pilar Ottaviano, Franchesca Sosa, Tito Franke, Alejandro Aguirre y Delfina Wagner.

Previamente, se habían definido los campeones del Torneo Oficial de Segunda Caballeros en las dos divisionales. En Primera se impuso Pueblo Nuevo y en Segunda, el título fue para La Amistad.

El “Lobo”, que llegaba con ventaja a la definición, se impuso por 12 a 2 a Hinojo en la cancha del Club Sierra Chica. El campeón alistó con Juan Pablo Notararigo, Ever Hammerschmidt y Martín Orradre.

Por otro lado, en Segunda, La Amistad venció por duplicado a Pueblo Nuevo y se coronó campeón. José Marinangeli, Carlos Trepichio y Carlos Rojas se impusieron 12 a 2 en el primero de los duelos y luego, volvió a ganar para ser campeón en Hinojo. Fue por 12 a 6 en el definitorio.

Fuente: Hablemos de Bochas