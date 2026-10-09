Se juegan varios pendientes del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

La Liga de Fútbol de Olavarría volverá a la actividad el venidero fin de semana y será con partidos pendientes de la novena fecha, otro de la sexta y un adelanto de la décima.

Durante los venideros días, el fútbol local tendrá nutrida actividad y se jugarán los cotejos pendientes de la 9° y también se cerrará la 6° fecha. Además, habrá un duelo adelantado de la competencia doméstica.

La acción comenzará este sábado en Villa Alfredo Fortabat en uno de los adeudados de la 9° fecha que debía completarse el pasado miércoles y debió ser suspendida por las malas condiciones climáticas.

La jornada continuará el domingo con dos encuentros, en el Ricardo Sánchez se jugará un duelo reprogramado y en el Pedro Iriart Legorburu, el adelantado de la 10°.

El cierre de los compromisos reprogramados de la novena fecha será el lunes en el Enrique De la Quintana y por último, el venidero miércoles la programación volverá a Villa Alfredo Fortabat para el cruce de la 6°.

La programación:

Sábado:

17:30 hs.: Loma Negra vs. Municipales

Domingo:

15:00 hs.: El Fortín vs. Estudiantes

16:00 hs.: Sierra Chica vs. San Martín

Lunes:

15:00 hs.: Hinojo vs. Ferro

Miércoles:

14:00 hs.: Ferro vs. Colonias y Cerros (pendiente Sub21)

17:30 hs.: Loma Negra vs. San Martín