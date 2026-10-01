“Estamos viviendo un flagelo de la violencia que atraviesa a las instituciones educativas”

La violencia en el ámbito escolar volvió a manifestarse irracional esta semana en Trenque Lauquen y como respuesta los gremios docentes llevan adelante un paro provincial reclamando una vez más y exigiendo como siempre medidas urgentes y concretas de consenso social para atacar este flagelo.

A los hostigamientos físicos y digitales en varios distritos, este miércoles una docente del Jardín 916 de Trenque Lauquen sufrió la fractura de una muñeca tras ser agredida por el padre de un alumno.

La agresión no ocurrió dentro de la institución: el hombre siguió a la docente por la calle, le tiró el auto encima e intentó golpearla. Otros padres que estaban en el lugar intentaron calmar la situación y lograr que se fuera. Sin embargo, cuando la docente subió a su vehículo y se retiró, el agresor volvió a cruzarle el auto, bajó y la golpeó a través de la ventanilla, y fue entonces cuando le quebró la muñeca.

La respuesta solidaria en Olavarría tuvo su epicentro este jueves en el Parque Mitre, en la intersección de Brown y Necochea, donde se expresaron representantes de Amet, Feb, Suteba y Udocba.

“En las semanas anteriores y en el día de ayer pasaron hechos de violencia muy graves en la provincia de Buenos Aires y lo de Trenque Lauquen fue lo que nos hizo decir ‘basta’. Basta de estas situaciones de violencia que atraviesan a algunas escuelas” expresó Verónica Danelli, secretaria general de Suteba.

“Estamos muy preocupados, porque las escuelas son espacios donde se trabaja la convivencia, donde se aprende, donde se juega y hoy estamos viviendo un flagelo de la violencia atravesando a las instituciones educativas” advirtió.

Danelli apeló a una respuesta comunitaria para abordar esta cuestión: “Necesitamos que toda la sociedad pueda reflexionar sobre esto que está sucediendo. Pedimos no sólo el apoyo de las autoridades educativas, de la Dirección General de Escuelas, sino de toda la sociedad”.

“A nivel de la Dirección General de Escuelas estamos solicitando que se terminen de conformar todas las mesas intersectoriales dentro del Comité Mixto, para poder tratar la problemática y también que se ponga en funcionamiento la campaña ‘Cuidamos a quienes cuidan’. Es un trabajo que se tiene que dar en comunidad, reflexionando no sólo con los alumnos, sino también con las familias de los alumnos” sostuvo la dirigente gremial.

En cuanto al acatamiento de la medida de fuerza, Danelli hizo una aclaración en cuanto a los establecimientos de gestión pública y de gestión privada.

“Esto abarca a todos los niveles y todas las modalidades y el porcentaje de adhesión es del 98%. Las instituciones privadas hoy están atravesando otra situación frente a las medidas de fuerza. Ellos están alcanzados por lo que dice la reforma laboral en esta declaración de la educación como bien esencial, lo cual significa una gran limitación par a sumarse a una medida de fuerza. Sin embargo están apoyando la jornada, para darle visibilidad a la situación compleja que están atravesando todas las escuelas y de todas las gestiones” remarcó la titular de Suteba.