Agustín Vernice ganó su serie en China y el sábado corre la final

Agustín Vernice ganó su serie del K1-500 este jueves en la Supercopa de Hangzhou 2026 de canotaje que se celebra en aquella ciudad china y este sábado en horas de la madrugada disputará la final.

El palista olavarriense cubrió la distancia en 1m 46s 23, relegando al chino Cong Wang por 75 centésimas y en tercer lugar llegó el sueco Martín Nathell con el mismo tiempo.

En tanto, la primera manga fue para el noruego Gunnar Nydal Eide, quien hizo un tiempo de 1m 45s 88; segundo lugar para el chino Ding, a 1s 76 y tercer puesto para el neozelandés Quaid Blair Thompson, a 4s 63.

La final del K1-500 se disputará este sábado a las 15.48 hora de China, once horas menos en la Argentina.