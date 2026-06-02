Brutal agresión a un docente en Tandil

Un grave episodio de violencia escolar generó conmoción en Tandil luego de que un docente fuera agredido físicamente por un estudiante dentro de un aula del colegio San José, durante el desarrollo de una clase.

De acuerdo a la información que trascendió de manera extraoficial, el hecho ocurrió este lunes por la mañana mientras se desarrollaba una clase de música. En ese contexto, un alumno del último año del nivel secundario habría golpeado al profesor en el rostro, provocándole heridas de consideración.

Como consecuencia de la agresión, el docente sufrió una fractura de mandíbula y permanece internado mientras recibe atención médica especializada.

En paralelo, comenzó a circular en redes sociales un video que mostraría instantes previos al episodio. En las imágenes se observa un clima de fuerte tensión dentro del aula, con situaciones de violencia y desorden protagonizadas por estudiantes. Incluso, uno de los jóvenes arroja una silla en medio de la clase.

El hecho provocó preocupación y repercusiones dentro de la comunidad educativa local. Desde distintos sectores vinculados a la educación expresaron su repudio a lo sucedido y reclamaron medidas para garantizar condiciones seguras de trabajo y convivencia en las escuelas.

En ese marco, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) difundieron un comunicado en el que manifestaron su solidaridad con el profesor agredido y reclamaron acciones frente al incremento de situaciones de violencia escolar.

“Basta de violencia en las escuelas. Cuidemos a quienes educan y trabajan. Exigimos respeto, dignidad y seguridad. Solidaridad con nuestros compañeros y compañeras agredidos”, expresaron desde la organización sindical.

Además, un grupo de docentes autoconvocados anunció una movilización para esta tarde desde las 10 en “solidaridad y defensa” del docente atacado en la Plaza del Tanque.

“No podemos permitir que la violencia se vuelva parte de nuestra cotidianeidad escolar. Si tocan a uno, nos tocan a todos”, señalaron desde la convocatoria. (Fuente: 0223)