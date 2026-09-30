Empate en el cierre de la octava fecha

Foto Analía Páez

La octava fecha del torneo “Juan Domingo Marinangeli” de Primera División, organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría, llegó a su final este miércoles con el empate 1 a 1 entre Loma Negra y Racing, disputado en la Villa Alfredo Fortabat.

El encuentro tuvo un gol por lado. Gonzalo Izaguirre, en contra, puso en ventaja al conjunto local, mientras que Diego Román Garabento marcó para el Chaira y estableció la igualdad definitiva.

Con este resultado, Ferro quedó como único líder del campeonato con 20 puntos, mientras que Loma Negra y Racing suman 18 unidades.

La situación del Celeste es particular, ya que Loma Negra tiene un partido pendiente ante San Martín. En caso de conseguir los tres puntos en ese compromiso, alcanzará las 21 unidades y pasará a ocupar el primer lugar de la tabla de posiciones.

De esta manera, el campeonato mantiene la lucha por la cima abierta de cara a las próximas jornadas, con Ferro, Loma Negra y Racing como principales protagonistas.