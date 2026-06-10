El docente agredido inició una colecta para afrontar los costos

La causa judicial por la agresión sufrida por el docente de música tandilense Gastón Valdez en el Colegio San José de Tandil sumó un nuevo capítulo. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el educador informó que ya se inició un proceso penal contra su agresor y que además impulsará una demanda por daños y perjuicios, por lo que lanzó una convocatoria para recaudar fondos que le permitan afrontar los costos legales.

“Seguramente escuchaste hablar de mí por un hecho de violencia lamentable que ocurrió mientras daba clases en un colegio de nuestra ciudad”, expresó Valdez al comienzo del mensaje.

El docente explicó que cuenta con el acompañamiento de un equipo de abogados para llevar adelante las acciones judiciales, aunque reconoció que deberá afrontar importantes gastos en concepto de honorarios profesionales.

“Hago esta convocatoria para quien quiera y pueda colaborar económicamente con la causa, para hacer lo posible para que este hecho tenga las consecuencias que se merece”, señaló.

En el mismo comunicado, Valdez detalló la gravedad de las lesiones que sufrió producto de la agresión. Entre ellas mencionó fracturas múltiples en el seno maxilar izquierdo, el arco cigomático, la mandíbula, el hueso malar y la nariz, además de importantes lesiones en tejidos blandos y complicaciones asociadas en la región facial.

Más allá de su situación personal, el docente sostuvo que el episodio trasciende lo individual y planteó una preocupación más amplia sobre la violencia en los establecimientos educativos.

La colecta se realiza a través del alias "GAMMA.MOOD", difundido por el propio Valdez para quienes deseen colaborar con el proceso judicial que buscará esclarecer los hechos y reclamar las responsabilidades correspondientes.