Viene de dirigir a Racing y el domingo arbitrará a Ferro

Foto: Andrés Arouxet

Con 80 clasificados en todo el país para las siguientes instancias del Torneo Regional Federal Amateur, se conocieron los árbitros que controlarán los partidos que este fin de semana definirá a los restantes equipos que seguirán en el certamen.

En el caso de los olavarrienses, Mauro Echarren (el tandilense que controló el pasado domingo Racing y Balonpie de Bolívar) dirigirá el trascendental partido que disputarán en el estadio de la avenida Pringles el domingo desde las 15.30 Ferro y Sarmiento de Pigüé. Lo acompañarán desde las bandas los también serranos Leandro Marzullo y Agustín Gago.

A la misma hora, en el “Ricardo Sánchez”, El Fortín recibirá a Estudiantes a las órdenes de una terna olavarriense, encabezada por Julián Figueroa, con Alejandro Scipioni y Ariel Benito Recofsky.

Con incidencia en el duelo olavarriense, en la Villa Alfredo Fortabat Loma Negra (como juez de las chances de El Fortín) será anfitrión de Argentinos de 25 de Mayo, con otro equipo arbitral tandilense: Lautaro Paletta, con Mauro Cejas y Joaquín Castillo.

Por último, Balonpie de Bolívar y Embajadores cerrarán su participación en el certamen el próximo miércoles desde 19, en la vecina ciudad, con autoridades de la Liga de Ayacucho: Gonzalo López, con Juan Alberto Giardini y Roberto Acevedo.