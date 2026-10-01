Hallaron en Olavarría una Hilux robada en Mar del Plata



Personal del Comando de Patrulla recuperó este miércoles una camioneta robada en Mar del Plata hace poco menos de un mes.



La pick up Toyota modelo Hilux estaba estacionada en Rendón al 1500 sin ocupantes en su interior. Al cursar sus datos en el sistema informático se pudo determinar que tenía pedido de secuestro activo por una causa caratulada como “robo agravado por el uso de arma”.



La denuncia había sido radicada el 6 de septiembre de 2026 en la Comisaría Sexta de Mar del Plata.

