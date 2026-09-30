Entregaron reconocimientos a comercios y empresas de Olavarría

En la tarde de este miércoles se entregaron 18 reconocimientos a empresarios y comerciantes de Olavarría en el marco de las distintas actividades previstas por Olavarría Produce 2026.

Fue en el Teatro Municipal desde las 19, con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el intendente Maximiliano Wesner y representantes de la Unión Industrial, Asociación de Propietarios del Parque Industrial, Cámara Empresaria, Sociedad Rural y Coopelectric.

Antes de la entrega, se dirigió a los presentes el intendente quien destacó el entramado productivo de Olavarría y el gesto de reconocimiento hacia cada uno de ellos, que asistieron acompañados por sus familias. "Somos diversos, dinámicos y pujantes, con esfuerzo, con trabajo, con inversión, con formación y capacitación. Somos todo eso", resumió.

Durante el acto de entrega de las distinciones, que consistió en una estatuilla y productos del "Sello olavarriense", se leyó una breve reseña de la firma y su historia y cada uno pudo expresar lo que sentía al ser reconocido.

Todos los que subieron al escenario se mostraron gratificados por el premio y muchos de ellos visiblemente emocionados.

Ferretería Galarza

A quiénes distinguieron

Almacén El Imparcial (Mario Lurbet) Cooperativa Agropecuaria (José Luis Melo, presidente Concejo Administración e Iván Romero, Gerente), Todo para el tapicero (Eduardo Landoni), Super Bazar Centenario (Horacio Matheus y Sra), Cooperativa Agraria (Lucrecia Sabatini), Materiales Alsina (Carlos Alsina y Matias Alsina), Minimercado Lamadrid (Julio Defelice), Restaurante Olavarría (Silvia Schneider), Ferretería Galarza (Hugo Candia y Marcela Nievas), Loma Negra (Lucas Amchite, Director de Operaciones y Jorge Arroyo, Gerente de Ingeniería), Transporte Don Joaquin (Pablo Díaz e hija de Nicolás Joaquín), Juan Carlos "Nuchi" Spinella (Nuchi Spinella), Alerta Soluciones Industriales (Jorge Savi), Casa Gales, Hidrogrúas Romanelli (Nahuel Gómez nieto de Oscar Romanelli), DC Soluciones (Manuela Durán y Javier Colotta), Vita SRL (Santiago Cajén), Agroganadera Méndez Hermanos (Facundo Méndez).

Todo para el tapicero