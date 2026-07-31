MIGUEL ANGEL CAZOT (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 31 de Julio de 2026 a los 68 años. Su esposa Lia Mabel Greig. Sus hijos Eduardo y Micaela. Sus hermanos y hermanas políticas. Sus nietas Milagros, Olivia y Vera. Sus hijos políticos. Sus nietos en el afecto Facundo y Francisco; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", comienza a las 12:30 horas, cierra en horario a confirmar y reabre este sábado a las 6. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado a las 8:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Sarmiento Norte, nacido en Sierras Bayas. Jubilado.