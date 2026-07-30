OLGA NOEMI MATOS DE GRUNEWALD (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 30 de julio de 2026 a los 75 años. Su esposo: José María Grunewald; sus hijos: Vanesa, Mauricio y José Luis; sus hijos políticos: Marcelo Giangreco, Mariana Fernández y Bárbara Mansilla; sus nietos: María Eugenia, Sebastián, Tomás y Giovanni; demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D ". La sala se habilita este viernes 31 de julio desde las 8 y hasta las 12 horas. Sin responso. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Sarmiento, nacida en Olavarría. Jubilada