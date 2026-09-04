Lorena, la primera fan de Ke Personaje



Sentada al sol en una reposera, con una mochila, el mate, una bandera y un parlante en el que sonaba “Oye mujer”. Así estaba Lorena este viernes por la mañana en la puerta del Club Estudiantes, a poco más de un día del show de Ke Personajes en Olavarría por el que viajó desde Bahía Blanca.



Llegó a la ciudad alrededor de las 6 y se dirigió a la esquina de Del Valle y Lavalle para esperar al resto de su grupo que va a acampar, proveniente de Necochea, La Plata y Mar del Plata.



“Somos el grupo “Familia pañuelo rojo”, faltan llegar integrantes que vienen de otros lugares, pero como siempre nos turnamos vine yo para hacer la fila” contó a este medio.

“Es la tercera vez que lo voy a ver, un sueño más cumplido. Me encantaría poder saludar a Ema y quiero lograr que me firme esta bandera. Tuve la suerte de que firmara la anterior, como también me firmó el tatuaje que tengo hecho de él. Manejo una felicidad y una ansiedad muy importante” añadió.



Lorena contó que sigue a Emanuel Noir desde 2016 y que ocupa un lugar especial en su vida: “Ema me reinició en un momento muy importante. Estuve internada con una bacteria muy fuerte, no podía caminar. Yo ponía su música, le pedía que me ayude a caminar y logré salir caminando”.



Tras salir de su delicado cuadro de salud, pudo ver a la banda por primera vez en Mar del Plata y después en La Plata. Este sábado, en Olavarría, será su tercera vez frente a Ke Personajes.

