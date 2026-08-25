Cuenta regresiva para Ke Personajes: popular y campo en cuotas sin interés





Comenzó la cuenta regresiva para el show de Ke Personajes en Olavarría, el sábado 5 de septiembre en el Club Estudiantes y la expectativa plasmada en la alta demanda de entradas anticipa que será uno de los eventos del año en la Ciudad.

Este miércoles hay un beneficio para aprovechar: las entradas se pueden comprar en tres cuotas sin interés en la plataforma Ticket10.com.ar con tarjetas de crédito Visa y MasterCard de todos los bancos.

Quedan las últimas plateas a la venta y entradas populares desde $70 mil. Los tickets también se pueden conseguir en el punto físico Solucel (Cnel. Suárez 2860).

Además, se venderán entradas en puerta en la previa del show.