Destrozaron la vidriera y robaron en un comercio de la avenida Urquiza

Un local de venta de ropa, calzados y artículos de mercería ubicado sobre la avenida Urquiza, a unos 15 metros de su intersección con la calle Buchardo en el barrio Villa Floresta, fue asaltado este viernes en horas de la madrugada.

El ilícito habría sido perpetrado alrededor de las 5 de la mañana por un hombre que circulaba en bicicleta, quien después de destrozar el vidrio del frente del comercio sustrajo un número no determinado de mercancía.

Según vecinos del lugar, el mismo local y los dos locales de peluquería adyacentes registraron algunas semanas atrás otro intento de robo, aunque los malvivientes habían intentado ingresa por la parte de atrás de estos inmuebles.

Habría imágenes del cuando cometió el robo, pero no dentro del comercio. “Ayer vi a una persona sospechosa y di vuelta la cámara de seguridad para el lado de la caja y para ese lado no fue” comentó la víctima de este robo con importantes daños materiales.

Sí, en cambio, habría imágenes del autor del hecho a través de cámaras de seguridad instaladas en comercios vecinos. Trabajaban en el lugar dos efectivos de Policía Científica.