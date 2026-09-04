Más de 100 profesionales participarán del Curso de Actualización en Traumatología 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires será sede este sábado del Curso de Actualización en Traumatología: Abordaje de Pelvis, Cadera y Rodilla, una propuesta de formación y entrenamiento quirúrgico que contará con la participación de más de 100 profesionales de la salud y cerca de 60 estudiantes de la Facultad.



El curso es organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, la Asociación Argentina de Trauma Ortopédico y la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, y convocará a médicos traumatólogos y especialistas en Ortopedia y Traumatología, residentes, enfermeros e instrumentadores quirúrgicos, además de estudiantes avanzados de Medicina.



El curso propone una instancia de actualización y entrenamiento quirúrgico basado en simulación cadavérica, combinando contenidos teóricos con módulos prácticos orientados al abordaje de distintas patologías y técnicas quirúrgicas de pelvis, cadera y rodilla.



La dirección de la propuesta está a cargo de Alberto Cid Casteulani, mientras que los co-directores son Damián Arroquy, Juan Manuel Barrios, Juan Martín Botta, Luciano Mañero, Sergio Ruíz y Martín Rubado.



Entre los disertantes se encuentran Alberto Cid Casteulani, Germán Garabano, Diego Mana Pastrán, Javier Olivetto, Santiago Svarzchtein, Sebastián Sasaki, Sebastián Pereira y Leonardo Giacobbe.



La actividad representa una oportunidad para el intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos entre profesionales de distintas disciplinas vinculadas al ámbito quirúrgico y traumatológico.



Acompañamiento



La realización del curso cuenta con el acompañamiento de SAI-Mc Implantes, FAS Implantes-Medacta, Clínica María Auxiliadora, Ros Medical, TRB, Roemmers y Laboratorios Beta, instituciones y empresas que hicieron posible el desarrollo de un programa de becas para esta capacitación.



La propuesta también contempla un reconocimiento para la formación profesional y otorgará 1 punto para recertificación.



Con una importante convocatoria y la presencia de especialistas de referencia, el Curso de Actualización en Traumatología consolida a la Facultad de Ciencias de la Salud como un espacio de formación, actualización e intercambio para profesionales vinculados a las ciencias de la salud.

