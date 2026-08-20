Homenaje al Indio: “Las entradas se agotaron en un día y medio”



Este domingo desde las 19 horas, el Teatro Municipal será el escenario de un show único para homenajear a Carlos “Indio” Solari.



Un concierto sinfónico que, fusionado con el rock, repasará los grandes clásicos de uno de los más importantes referentes de la música argentina, y también pasará por el folclore.



Los detalles de esta propuesta fueron contados por el director de la Orquesta Sinfónica Municipal, Diego Lurbe, quien se mostró más que satisfecho por la respuesta del público y anticipó que el show sorprenderá a todos los presentes.



“Las entradas se agotaron en un día y medio y eso superó ampliamente nuestras expectativas” expresó Lurbe sobre los más de 800 tickets que fueron reservados de manera gratuita a través de la plataforma MiOlava.



La apertura de puertas será a las 19 horas y en el hall de entrada del Teatro se llevarán a cabo intervenciones artísticas y de pintura en vivo por parte del artista local “Carly” Iglesias.



La presentación tendrá en escenario a la Orquesta Sinfónica Municipal “Mario Patané” junto al Ensamble de Rock, integrado por docentes de la Escuela Municipal de Música.



Además, se contará con la participación de “Toti” Romero - cantante de “Las Piernas del Teniente Dan”, Agustín Begue, Karina Bettiga, Maribel García y el coro Seirilerilan como artistas invitados.



Para todos aquellos que no pudieron reservar una entrada, el concierto será transmitido en vivo por Verte, a través de YouTube y todas sus plataformas.



Sobre el origen de la propuesta, Lurbe contó que “la que pateó el tablero y dijo ‘vamos con esto’ fue Sofi (Arévalo, subsecretaria de Cultura municipal). Fue como un fosforito que se prendió, alrededor había nafta y agarró mecha enseguida. A partir de ahí surgieron muchas ideas y propuestas”.



“El detonante obviamente fue la triste noticia de la muerte del indio, pero uno se queda conmovido con la reacción de la gente, y cómo él atravesó a la sociedad durante tantos años y fue tan importante, no solo desde lo artístico sino también desde lo social” reflexionó.



En otro momento de la entrevista con Carlos Monges (Contacto - Estudio Rock) Lurbe recordó el fuerte lazo que une al Indio con Olavarría y destacó que “a los dos hitos que son la prohibición en los 90 y la última misa en el 2017, se suma este concierto sinfónico que creemos que es el primero que se hace desde que falleció”.



Sobre la selección de temas para el concierto, consideró el maestro Lurbe que lo más complejo “fue ver cuáles dejábamos afuera”. “Apostamos por una especie de top ten, esos temas que sabemos que son clásicos y el propio Indio los cantaba siempre” completó.



Para cerrar, aseguró que “a nosotros como artistas nos pone muy felices poder hacer esto y llevarle al público una propuesta diferente. Porque el ricotero estaba acostumbrado a ir al recitar, y a ver al Indio ahí, y lo que nosotros ofrecemos es un show sinfónico, con una banda de rock y con un cantante que va a hacer una versión estilo folclórica”.



“Poder disfrutar de la música del Indio con estos matices y con distintos momentos creo que hace muy rico al espectáculo. La gente se va a sorprender” finalizó.



