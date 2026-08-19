Copa Libertadores: Platense, con Mendía, entre los mejores 8 de América

Platense sigue escribiendo su historia y en el certamen más importante de América, logró avanzar a los Cuartos de Final.

El “Calamar” igualó 0 a 0 ante Coquimbo Unido en Chile y tras la igualdad en 1 en Vicente López, la llave se definió por penales donde festejó el equipo argentino. Fue 7 a 6.

El elenco dirigido por Martín Palermo tuvo un flojo arranque, pero mejoró con el correr de los minutos y hasta mereció ganarlo antes de la definición desde los 12 pasos donde el futbolista de Olavarría, marcó su disparo (el segundo).

Mateo Mendía había iniciado las acciones desde el banco, pero ingresó a los 76´ en el conjunto que se medirá con Fluminense en una nueva ronda de la Copa Libertadores.