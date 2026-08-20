La noticia que alegra a una ciudad: Lauti Romero salió del estado de coma

Lautaro Romero, el joven que sufrió un gravísimo accidente en la rotonda de Sierras Bayas hace un par de semanas, que se encuentra internado en una clínica de la Ciudad de Buenos aires, salió del estado de coma según confiaron a este medio este jueves sus familiares más cercanos.

“Lauti gracias a Dios salió del coma, ya no tiene el respirador. La verdad, son todas muy buenas noticias, de una evolución increíble para el cuadro que tenía y en el Sanatorio de Buenos Aires dicen está en las condiciones que está por la excelente cirugía que hizo el neurocirujano en Olavarría” agradeció este familiar.

“Los profesionales que lo están atendiendo pusieron al neurocirujano y al Hospital de Olavarría por los cielos” resaltó.

Los avances son cuidadosos y progresivos. “Ahora van a hacer nuevos estudios neurológicos para estar atentos a su evolución. El miércoles dijo sus primeras palabras, se acuerda absolutamente de todo, han aparecido movimientos en el cuerpo y eso está muy bueno” reveló esta fuente familiar.

Los profesionales especulaban alrededor de 9 meses de recuperación en Buenos Aires.Con este panorama y las buenas noticias que se conocieron en las últimas horas las expectativas han cambiado y para bien.

En otro sentido, la familia pidió además hacer público el agradecimiento a las diversas cadenas de oración que se hicieron y se siguen haciendo en la comunidad olavarriense y a la gente que está colaborando desde lo económico para que Lauti esté acompañado por sus seres queridos en Buenos Aires.