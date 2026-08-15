Concierto Sinfónico en Homenaje al Indio Solari

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a disfrutar de una presentación especial de la Orquesta Sinfónica Municipal y el Ensamble de Rock Municipal, quienes realizarán un concierto en homenaje al Indio Solari, uno de los grandes referentes de la música y la cultura popular argentina, recientemente fallecido.

La propuesta tendrá lugar el próximo domingo 23 de agosto desde las 20 horas, en el Teatro Municipal.

Será con acceso libre y gratuito. Las personas interesadas en concurrir podrán reservar su lugar a través de Mi Olava, la plataforma de información y gestión de trámites municipales a la que se puede acceder haciendo click aquí. Cupos limitados.

La apertura de puertas será a las 19 horas y en el hall de entrada del Teatro se llevarán a cabo intervenciones artísticas y de pintura en vivo por parte del artista local “Carly” Iglesias.

La presentación tendrá en escenario a la Orquesta Sinfónica Municipal “Mario Patané” junto a al Ensamble de Rock, integrado por docentes de la Escuela Municipal de Música. Además, se contará con la participación de “Toti” Romero, Agustín Begue, Maribel García y el coro Seirilerilan como artistas invitados, quienes se sumarán para recorrer parte del universo artístico de Solari y rendir tributo a un legado que trascendió generaciones y se convirtió en una expresión fundamental de la cultura nacional.

Se trata de una propuesta particular y atractiva, que permitirá encontrarse con las canciones de Solari desde una nueva dimensión, a partir del talento y la sensibilidad de la Orquesta Sinfónica Municipal y la participación de artistas invitados. Una experiencia que combinará la música nacional, la identidad, la emoción.