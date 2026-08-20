Olavarría recibe el XVI Encuentro Nacional de Educadores que hacen Investigación desde la Escuela



Organizado por el Instituto 22, comenzaron en Olavarría el XVI Encuentro Nacional del Colectivo Argentino de Educadoras y Educadores que hacen Investigación desde la Escuela (CAEHIE) y el V Encuentro de la Red de Investigación Participativa Aplicada a la Renovación Curricular (RedIPARC).



El evento inició este jueves y se desarrollará hasta el 22 de agosto. Organiza la RedIPARC y es sede el ISFD N° 22, en articulación con el ISFD N° 47.



El Encuentro convoca a redes, grupos de investigación, Universidades e Institutos Superiores de todo el país, y es preparatorio para el XI Encuentro Iberoamericano de Colectivos y Redes de Educadores que hacen Investigación desde las escuelas y las comunidades para la Emancipación (Campinhas, Brasil, 2027).



Desde la organización se dio a conocer el cronograma, el cual comprende el desarrollo de Rutas Pedagógicas en Olavarría y localidades, presentaciones de trabajos, libros, muestras audiovisuales, plenarias y foros.



Durante este jueves se hará la inscripción y por la noche habrá una cena de bienvenida.



Este viernes desde las 9, en el Salón Rivadavia, se llevará a cabo la bienvenida y el panel de apertura, del que participarán autoridades educativas y referentes de las redes convocantes.

