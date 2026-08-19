Policiales

Un aprehendido tras robar varios elementos de una casa

Se trata de un hombre de 33 años que forzó la puerta trasera de un domicilio ubicado en Necochea al 1500. Sustrajo una garrafa, cuchillos, vasos, entre otros. 

Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 20:10

Por Redacción

 

Este miércoles un hombre de 33 años ingresó a una vivienda y robó una gran variedad de elementos. 

 

El hecho ocurrió en Necochea al 1500 cuando el delincuente forzó la puerta trasera de una casa y se llevó una garrafa; dos copas de vidrio, cuatro vasos de vidrio, tres bufandas, cuatro cuchillas con hoja lisa y mango de madera, una botella de metal de color rosa, un termo de color rojo y una aspiradora.

 

El hombre fue aprehendido en Necochea y Junín y trasladado a la comisaría segunda de Olavarría por la causa “Robo Infraganti Delito”. Interviene la UFI Nº7. 

 

 