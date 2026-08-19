Un aprehendido tras robar varios elementos de una casa

Este miércoles un hombre de 33 años ingresó a una vivienda y robó una gran variedad de elementos.

El hecho ocurrió en Necochea al 1500 cuando el delincuente forzó la puerta trasera de una casa y se llevó una garrafa; dos copas de vidrio, cuatro vasos de vidrio, tres bufandas, cuatro cuchillas con hoja lisa y mango de madera, una botella de metal de color rosa, un termo de color rojo y una aspiradora.

El hombre fue aprehendido en Necochea y Junín y trasladado a la comisaría segunda de Olavarría por la causa “Robo Infraganti Delito”. Interviene la UFI Nº7.