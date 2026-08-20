Golf: se jugó la 17° fecha del Ranking en tres categorías

El campo de golf del Club Estudiantes recibió la 17° fecha del certamen que se lleva a cabo cada semana con un Medal Play 9 hoyos y fue con tres categorías por hándicap.

En Hasta 13, Juan Ignacio Messineo con 36 golpes fue el ganador y fue escoltado por Lucas Pagano y Amadeo Papa con 37 golpes.

En De 14 a 24 la victoria fue para Marcelo Alonso con 33 golpes. Víctor Benítez y Emiliano González con 36 golpes completaron el podio.

Por último, Daniela Manarino con 35 golpes se impuso en De 25 al Máximo y la acompañaron en las principales posiciones Guillermo López y José Armendano con 37 golpes.

La actividad continuará el sábado con una nueva fecha del Ranking Anual 114° Aniversario CAE.

Fuente: prensa CAE