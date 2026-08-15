Espectáculos

Este sábado entradas en cuotas sin interés para Ke Personajes

La promoción aplica para la compra a través de Ticket10 con tarjetas de crédito Visa y MasterCard de todos los bancos para el show del 5 de septiembre en Olavarría. No se venderán entradas en puerta.

Sabado, 15 de agosto de 2026 a las 09:23

Por Redacción

Faltan pocas semanas para el show de Ke Personajes en Olavarría -el 5 de septiembre en el Club Estudiantes- y tras una gran preventa con plateas casi agotadas, quedan las ubicaciones más económicas para asistir a uno de los eventos del año en la Ciudad.

 

Estás últimas semanas hay un beneficio para aprovechar: sábados y miércoles las entradas se pueden comprar en tres cuotas sin interés. La promoción aplica a través de la plataforma Ticket10.com.ar con tarjetas de crédito Visa y MasterCard de todos los bancos. No habrá venta en puerta. No se venderán entradas en puerta.

 

Quedan las últimas plateas y entradas desde $70 mil. Además de la venta online los tickets se pueden conseguir en el punto físico Solucel (Cnel. Suárez 2860). ¡No te quedes afuera!
 

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