Este sábado entradas en cuotas sin interés para Ke Personajes

Faltan pocas semanas para el show de Ke Personajes en Olavarría -el 5 de septiembre en el Club Estudiantes- y tras una gran preventa con plateas casi agotadas, quedan las ubicaciones más económicas para asistir a uno de los eventos del año en la Ciudad.

Estás últimas semanas hay un beneficio para aprovechar: sábados y miércoles las entradas se pueden comprar en tres cuotas sin interés. La promoción aplica a través de la plataforma Ticket10.com.ar con tarjetas de crédito Visa y MasterCard de todos los bancos. No habrá venta en puerta. No se venderán entradas en puerta.

Quedan las últimas plateas y entradas desde $70 mil. Además de la venta online los tickets se pueden conseguir en el punto físico Solucel (Cnel. Suárez 2860). ¡No te quedes afuera!

