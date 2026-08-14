Básquet Local: la 13° fecha cerró con todos triunfos locales

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División completó, en diferentes escenarios, la 13° fecha con victorias para los equipos de Olavarría.

En el De la Vega, Ferro festejó el 112° aniversario con victoria al derrotar a Chacarita por 91 a 82.

El "Carbonero" tuvo un gran tercer parcial donde logró revertir una primera mitad que le había sido adversa y en los últimos 10 minutos, supo sostener la distancia para quedarse con la victoria.

El Fortín también hizo valer la localía y en el Amadeo Bellingeri, se impuso a Sport Club Trinitarios por 85 a 51.

Por último, Estudiantes sigue sumando victorias y sigue en las principales posiciones de la tabla. Venció en el Maxigimnasio a Deportivo Argentino por un contundente 83 a 69.