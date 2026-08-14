Bochas: muchísima acción para los locales y un subcampeonato

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con su calendario con el comienzo del Torneo Oficial de Parejas para Damas y Caballeros y también con una nueva y multitudinaria edición del Torneo “Memorial Profe Rubén Vila”.

El pasado fin de semana, en las canchas locales se completó el Torneo “Profe Rubén Vila” y fue con consagración para Raiquen Arce, Adriana Saenz Buruaga/Carmen Ferreyra y Jorge Duarte que derrotaron en la Final a Ciro Sauer, “Betty” Maceo y Diego Clar.

Por otro lado, en el transcurso de la semana, se jugaron las dos primeras fechas del Torneo Oficial de Parejas. Fue en Damas y también en Primera y Segunda Caballero.

Por último, Matías Kitlein participó del Torneo Provincial de Debutantes y se consagró subcampeón tras perder en la Final ante La Plata por 12 a 8.

Previamente, el olavarriense había vencido a Las Flores y Morón en la Fase de Grupo, al representante de Tres Arroyos en Cuartos de Final y en “Semis” hizo lo propio ante Arenales.

Los resultados:

Damas

1° fecha

Grupo A

Fortín Tradicionalista B 12 – 1 Álvaro Barros

El Fortín 6 – 12 Pueblo Nuevo B

Grupo B

Fortín Tradicionalista A 2 – 12 Pueblo Nuevo A

Hinojo 12 – 5 Loma Negra

2° fecha

Grupo A

El Fortín 12 – 7 Fortín Tradicionalista B

Álvaro Barros 12 – 9 Pueblo Nuevo B

Grupo B

Loma Negra 5 – 12 Pueblo Nuevo A

Hinojo 4 – 12 Fortín Tradicionalista A

Caballeros

1° fecha

Primera Categoría

Fortín Tradicionalista 12 – 1 Blanca Chica

Hinojo 12 – 2 Álvaro Barros

El Fortín 4 – 12 Sierra Chica

Loma Negra 12 – 2 La Amistad

Pueblo Nuevo 12 – 11 San Martín

Segunda Categoría

Fortín Tradicionalista 1 – 12 Blanca Chica

Hinojo 10 – 12 Álvaro Barros

El Fortín 3 – 12 Sierra Chica

Loma Negra 11 – 12 La Amistad

Pueblo Nuevo 12 – 11 San Martín

2° fecha

En Primera

Fortín Tradicionalista 9 – 12 La Amistad

Sierra Chica 12 – 7 Loma Negra

Blanca Chica 0 – 12 Hinojo

En Segunda

Álvaro Barros 5 – 12 Pueblo Nuevo

San Martín 12 – 10 El Fortín

Blanca Chica 12 – 8 Hinojo