Madame Lu participó en la serie de Moria Casán

Madame Lu confirmó con emoción que formó parte de la serie de Moria Casán. La artista compartió una captura de la ficción y reveló públicamente una participación que, según expresó, representa mucho más que una aparición en pantalla.

“¿Estuvo? ¿No estuvo? ¿Era verdad o era mentira? Bueno… esta captura hoy me permite decirlo con orgullo: tuve el placer y el honor de formar parte de la serie de Moria Casán”, contó Madame Lu.

La participación tuvo para la artista un significado especial por el contexto de la escena, ambientada en la Argentina de la época de la dictadura. Se trata de un período histórico atravesado por la persecución y la invisibilización de las identidades disidentes, en el que determinadas fiestas y encuentros funcionaban como espacios de refugio, libertad y pertenencia.

“Cuando tantas de nosotras no podíamos ser, no podíamos mostrarnos, cuando esas fiestas eran refugios donde encontrarnos, amarnos y sentirnos libres… tiene para mí un significado enorme”, expresó.

En ese marco, Madame Lu destacó que haber sido elegida para formar parte de esa escena también representa un reconocimiento a su recorrido personal y artístico.

“Que me hayan elegido para estar ahí, en esa fiesta, en esa parte de la historia, también abraza mi militancia, mi arte y mi propia historia. Es de esas cosas que una guarda para siempre en el corazón”, señaló.





“Moria es una mujer que tantas veces abrió puertas y que históricamente tuvo una mirada y un lugar para las disidencias. Ver eso reflejado en la serie me emociona. Porque cuando para muchas de nosotras todo era oscuridad, ella también supo ser un poquito de luz. Nos abrazó”, sostuvo.





“Gracias a cada persona que, desde que supo esta noticia, se alegró conmigo, me bancó y celebró hasta esa mínima participación, esa ráfaga de mi cara en una pantalla. Ese amor no se olvida”, expresó.





Feliz y emocionada por la experiencia, Madame Lu aseguró que se lleva un recuerdo que la acompañará para siempre. “Yo estoy feliz. Sé lo que viví, sé lo que significa y sé que este recuerdo va a acompañarme toda la vida”, afirmó.

Con emoción y orgullo, Madame Lu cerró su mensaje con una frase que resume el espíritu de esta experiencia: “De Recalde al mundo”.