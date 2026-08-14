Estudiantes tuvo su estreno en la Súper Liga As.Am.Bal

Los equipos de handball del Club Estudiantes completaron su estreno en una nueva competencia organizada por la Asociación Amiga del Balonmano y fue en condición de visitante.
La fecha contó con participación de las categorías desde Infantiles hasta Mayores.
Los resultados:
Infantiles Masculino: 25 de Mayo 2 – 2 Estudiantes
Infantiles Femenino: 25 de Mayo 4 – 0 Estudiantes
Infantiles Mixto: 25 de Mayo 2 – 2 Estudiantes
Alevines Masculino: 25 de Mayo 29 – 40 Estudiantes
Menores Femenino: 25 de Mayo 35 – 15 Estudiantes
Menores Masculino: 25 de Mayo 28 – 22 Estudiantes
Cadetes Femenino: 25 de Mayo 27 – 23 Estudiantes
Cadetes Masculino: 25 de Mayo 21 – 25 Estudiantes
Juveniles Femenino: 25 de Mayo 18 – 28 Estudiantes
Juveniles Masculino: 25 de Mayo 27 – 30 Estudiantes
Mayores Masculino: 25 de Mayo 18 – 28 Estudiantes
Fuente: prensa CAE