Estudiantes tuvo su estreno en la Súper Liga As.Am.Bal

Los equipos de handball del Club Estudiantes completaron su estreno en una nueva competencia organizada por la Asociación Amiga del Balonmano y fue en condición de visitante.

La fecha contó con participación de las categorías desde Infantiles hasta Mayores.

Los resultados:

Infantiles Masculino: 25 de Mayo 2 – 2 Estudiantes

Infantiles Femenino: 25 de Mayo 4 – 0 Estudiantes

Infantiles Mixto: 25 de Mayo 2 – 2 Estudiantes

Alevines Masculino: 25 de Mayo 29 – 40 Estudiantes

Menores Femenino: 25 de Mayo 35 – 15 Estudiantes

Menores Masculino: 25 de Mayo 28 – 22 Estudiantes

Cadetes Femenino: 25 de Mayo 27 – 23 Estudiantes

Cadetes Masculino: 25 de Mayo 21 – 25 Estudiantes

Juveniles Femenino: 25 de Mayo 18 – 28 Estudiantes

Juveniles Masculino: 25 de Mayo 27 – 30 Estudiantes

Mayores Masculino: 25 de Mayo 18 – 28 Estudiantes

Fuente: prensa CAE