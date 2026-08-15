El Festival de Boxeo tuvo a un campeón argentino y muchos triunfos

Organizado por Carlos López y la fiscalización de la Comisión de Boxeo de Olavarría, se completó, en El Fortín un nuevo evento que tuvo mayoría de festejos olavarrienses y una exhibición de Karim Crucce, campeón argentino.

El 102° festival "Al estilo Carlos López" ofreció 12 combates con mayoría de conquistas locales, la presencia del florense Karim Crucce y la desidia de la Liga Bonaerense Amateur que debía poner tres cinturones en disputa, pero no dijo presente.

El evento tuvo festejo para Rodrigo Nievas y caídas para Facundo Farías y Tomás Coca en los duelos que cerraron la programación.

El salón de fiestas “Fortinero” también tuvo otros 9 combates sin derrotas para los púgiles de gimnasios locales y cuatro duelos sin presencia olavarriense.

Además, la velada contó con la exhibición del campeón argentino pesado Karim Crucce que, en su preparación para defender el título, se subió al ringo para una demostración frente a Damián Martínez, Ignacio Palahy, Pablo Melo y Braian Pérez de Benito Juárez.

Los resultados:

Mateo Gaitán (Azul) empató con Joaquín Guzmán Iñigo (Mar del Plata)

Máximo Romero (Pendas Box) venció a Thiago Aquino (Tandil)

Fernando Balbuena (Rauch) ganó por Referí Suspende Combate a Blas Soler (Bolívar)

Dylan Maguna (Turco Box) derrotó a Nahuel Páez (Mar del Plata)

Tomas Uvilla (Uvi Box) le ganó a Marco Petela (Tres Arroyos)

Tobías Moriones (Pendas Box) se impuso a Lautaro Burgos (Azul)

Mauro Cardarelli (Las Flores) le ganó a Milton Andrada (Azul)

Erik Tobio (Matadero Box) venció a Mariano Velázquez (Rauch)

Tiziano Costa (Punta Alta) no pudo con Facundo Lezcano (Tres Arroyos)

Semifondo:

Facundo Farías (Escuela Municipal de Boxeo) cayó ante Esteban Aquino (Tandil)

Rodrigo Nievas (Tito Videla Box) derrotó a Bautista Villar (Mar del Plata)

Fondo:

Tomas Coca (Turco Box) perdió con Bautista Diaz (Merlo)