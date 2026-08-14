Conmovedor posteo de Pedro De la Vega ante un nuevo infortunio

El día tal esperado por Pedro De la Vega y por todos los que admiran y apreian a este notable futbolista y mejor pibe era el domingo: luego de casi un año volvía a las canchas tras atravesar por la dura rehabilitación como producto de una fractura de rótula en su mejor momento en el fútbol de Estados Unidos: campeón de la Leagues Cup tras golear en la final al Miami de Leo Messi, MVP del torneo, elegido para el Premio Puskas por su inolvidable golazo al Cruz Azul.

El regreso se produjo. Fue contra el Querétaro en la goleada 3-0 por el mismo certamen que lo vio brillar apenas un año atrás y otra vez el destino se ensañó con sus sueños: fueron unos pocos minutos en cancha y una nueva lesión.

Los que sabían de su lesión optaron por un respetuoso silencio ante el doloroso momento que está atravesando Pedro, quien este viernes cerca de las 22 hora de la Argentina se expresó en su cuenta personal de Instagram:

“Después de 9 meses y algunos días, volví a las canchas.

No fue como lo soñé, a los pocos minutos, otra lesión.

El dolor que atravieso es muy profundo

Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron en todo este tiempo, al club que me brinda toda la confianza, mis compañeros, cuerpo técnico y todo la gente que está detrás, médicos y kinesiólogos. Todos ustedes me vieron trabajar y prepararme de la mejor manera posible para este día.

A mi familia, amigos, y novia. Que son parte de cada momento, hoy casi siempre a la distancia, muy lejos, pero ahi, siempre presentes

Volver a atravesar una situación así, no tiene explicación, al fin lo único que busco es poder disfrutar nuevamente adentro de la cancha, poder jugar.

En estos últimos 3 años no pude lograr la continuidad que deseo por lesiones.

Muchas veces trato de buscar un por que, le pido a dios salud, y que me ayude a volver a confiar.

Se que hay luz al final, y ojala acá cerquita.

Aprender,crecer, sonreír, y dar el máximo, son algunas cosas que me identifican, y me ayudan a salir adelante.

Volver a Lumen Field y sentir esa energía, en la gente, en mis compañeros. Vivir nuevamente esas emociones que sólo se generan antes y durante un partido de fútbol.

Ojalá pudiese devolverles todo el amor que me dan.

No quiero sentirme culpable, aunque aveces así me siento.

Se que me voy a levantar otra vez, de hecho así me siento ahora mismo mientras escribo estas palabras.

No soy de hacer publicaciones de este tipo, pero esta vez por algo.. quiero compartirlo con ustedes.

Gracias!

Donde hay dolor habrá canciones“.