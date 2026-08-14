Facundo Erguy volvió al circuito FIP con victoria en Indonesia 

El deportista olavarriense inició su participación en el certamen organizado por la Federación Internacional de Pádel en Indonesia y en su estreno en el cuadro principal, sumó su primer festejo.

Facundo Erguy, que volvió a las competencias profesionales tras seis meses fuera de las pistas, se presentó en el primer torneo de categoría FIP Silver en la historia de Indonesia junto a Ali Dawani y en los Dieciseisavos de Final se quedaron con el triunfo.

En el club Island Sports de Bali y en uno de los duelos que cerró la jornada del viernes, el olavarriense y su compañero de Bahrein derrotaron por 6/1 y 6/0 a Carlos Marti y Tamrin Bayazid Sinardi Tamrin.

En la continuidad de la competencia, durante el transcurso del sábado, enfrentarán a la pareja N°2 preclasificada, los españoles Miguel Melero Bernal y Pablo Pastor Landaburu.