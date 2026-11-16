Éxito total y multitudinario marco en la 1° Peña del Festival 



La primera edición de la Peña del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría superó todas las expectativas y colmó las instalaciones del Club Ferrocarril Sud, consolidándose como una exitosa jornada a puro folclore, música y solidaridad. El evento tuvo un fin benéfico destinado a colaborar con el merendero del club y el proyecto solidario Por Más Sonrisas.



Con una gran presencia de vecinos que colmaron el predio, la velada se desarrolló con una dinámica innovadora de dos escenarios en simultáneo por los que pasaron destacados artistas locales y regionales: Los Macha, Ballet Amarrados al Folclore, El Barullo, Sergio Gorosito, La 4 Justa, Diego González, Gustavo Corvi, Camino Folk, Los Provincianos, Martín Graff, La Doble F, Nico Centineo y Alazanes.



El anuncio y un gran cierre a puro ritmo



Uno de los momentos más destacados de la noche estuvo a cargo del histórico grupo folclórico de Tandil, Alazanes, que durante su presentación central oficializó el anuncio de su presencia en el escenario mayor del festival para la edición 2028.



Finalizada la grilla folclórica, la celebración continuó a ritmo de cumbia con las actuaciones de Diego González y Ezequiel Flores, asegurando la diversión y el baile de todo el público presente hasta la madrugada.



La conducción y animación general de la velada estuvo a cargo de un equipo integrado por los locutores locales Luis Occhi, Juana Gómez, Guillermo Diorio y Andrés Pellegrini. Desde la producción del festival y las autoridades del Club Ferro expresaron su profundo agradecimiento a toda la comunidad por haber acompañado esta exitosa propuesta solidaria.

