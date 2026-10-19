El 14 de noviembre se realizará la 1ª Peña del Festival 



La comisión organizadora del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría anunció la realización de la 1.ª Peña del Festival, un encuentro solidario que reunirá a 13 propuestas musicales en vivo.



La actividad tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre de 2026 a partir de las 20:00 horas en el Gimnasio del Club Ferrocarril Sud.



El evento tendrá un fin benéfico, ya que lo recaudado será destinado a respaldar las acciones comunitarias de la agrupación Por Más Sonrisas y del Merendero del Club Ferrocarril Sud. La jornada promete una amplia oferta artística y folclórica en las instalaciones ubicadas sobre avenida Pringles 1460.



Propuesta musical y servicio de cantina



La peña contará con un despliegue técnico que incluirá dos escenarios simultáneos para dar dinamismo a las presentaciones de los artistas convocados. La grilla de espectáculos estará encabezada por la presentación especial de Alazanes, junto con la actuación de Martín Graff, Gustavo Corvi, Paloma Pacheco, Nico Centineo, Diego González, En el Camino Folk, Consultar atlas, Sergio Gorosito, La Doble F, Los Machas, Loana, Meta y Pongá y Los Provincianos.



Durante toda la noche funcionará un servicio de cantina completo para abastecer al público asistente.



Venta de entradas anticipadas y puntos de contacto



Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a un valor fijado de $15.000. Los canales oficiales para adquirir los tickets y realizar consultas son:

-Atención presencial: Galería Vicente López, Local 9 (Vicente López 2865, Olavarría).

-Atención telefónica de oficina: 02284 427660.

-Atención por WhatsApp: 2284 63-0984 (contacto directo con Micaela).

