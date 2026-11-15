Festejos por duplicado para el “Bata”

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la máxima categoría femenina tuvo doble presentación para Estudiantes y doble festejo.

En la jornada del sábado, el “Bataraz” se impuso 44 a 21 a Racing de La Madrid en el Willy Matos en lo que fue el duelo de la 7° fecha.

Con un buen rendimiento colectivo y el aporte goleador de Trinidad Castañares con 11 puntos sumó su séptimo festejo de la competencia.

Ya en la jornada del domingo, las dirigidas por Ramiro Bou volvieron a festejar y en el Maxigimnasio del Parque Guerrero vencieron a Sport Club Trinitarios por 50 a 38 en el cierre de la jornada que también tuvo formativas.

Trinidad Castañares volvió a destacarse y cerrar un gran fin de semana con 22 puntos en su cuenta personal.

Fuente: prensa CAE