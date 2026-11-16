Siete jugadores y un asistente de Ferro de Pico detenidos en White

Siete jugadores y un asistente de Ferro de General Pico fueron aprehendidos por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños y por infringir el artículo 10 de la ley 11.929.

Además, un árbitro asistente agredido, el árbitro principal perseguido por toda la cancha y destrozos en el vestuario visitante fue el lamentable saldo de la segunda Semifinal de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur.

En Ingeniero White, los pampeanos perdieron este domingo 5 a 1 con Huracán y significó la clasificación de este últimos para jugar la final regional del Torneo Federal Amateur ante Racing.

En un trámite caldeado el detonante del escándalo fue el quinto gol de los locales, en posición adelantada, que evitó la serie de los penales (en la ida habían ganado los pampeanos 3-0) y le dio el boleto al representante de la Liga del Sur.

Los desmanes comenzaron cuando Joaquín Sequeira, jugador de Ferro, salió disparado hacia la posición del asistente Nº2, Mauro Cejas, para reclamarle por la jugada y la situación se terminó de salir de madre con el ingreso de los suplentes pampeanos al campo de juego.

Los jugadores de Pico comenzaron a perseguir a la terna arbitral. El juez principal, Lautaro Paletta, y el asistente Mauro Echarren consiguieron escapar hacia la zona de vestuarios, mientras que Cejas fue rodeado contra el alambrado ubicado sobre calle Del Solier.

Durante los incidentes, una oficial de policía sufrió un corte en el cuero cabelludo y debió recibir asistencia médica de una ambulancia.

La violencia continuó en el sector de vestuarios, donde futbolistas de Ferro provocaron importantes destrozos. Según la información recabada, rompieron sillas, butacas, una camilla, un espejo y las duchas de las instalaciones.

El parte policial confirmó el arresto de siete jugadores y un colaborador de Ferro de General Pico, acusados de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños e infracción al artículo 10 de la Ley 11.929.

En las actuaciones intervinieron la UFIJ N.º 15 y el Juzgado Correccional N.º 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Además, los integrantes de la terna arbitral comunicaron a los dirigentes de Huracán su intención de presentar una denuncia penal por las agresiones sufridas.

El episodio ocurrió en un estadio sin espectadores, debido a que el encuentro se disputó a puertas cerradas.

El fuerte reclamo de Ferro contra el arbitraje. A través de su cuenta oficial de Instagram, Ferro de General Pico expresó su malestar por las decisiones arbitrales que, según su interpretación, perjudicaron al equipo durante el encuentro.

En la publicación, la institución señaló que sufrió un penal en contra en el inicio del juego, una expulsión a los 23 minutos del primer tiempo y cuestionó la validez de dos goles de Huracán por presuntas posiciones adelantadas.

Fuente: La Nueva y La Brújula 24